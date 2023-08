Zawisza Bydgoszcz poznał przeciwnika w Fortuna Pucharze Polski. To daleki i nieznany rywal

Zawisza Bydgoszcz wywalczył prawo gry na szczeblu centralnym Fortuna Pucharu Polski po zwycięstwie w regionie kujawsko pomorskim.

Zobaczcie zdjęcia z finału Zawisza - Chemik

Losowanie par I rundy odbyło się w samo południe w siedzibie PZPN w Warszawie. Prowadził je Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN. Zawisza został wylosowany dopiero jako 40. zespół i dolosowany do Startu Krasnystaw. Rywal niebiesko-czarnych to triumfator Pucharu Polski w województwie lubelskim. Bydgoszczan czeka więc daleki wyjazd do nieznanego na razie rywala.

Bydgoszczanie występują na szczeblu centralnym drugi sezon z rzędu. Przed rokiem pokonali GKS Tychy i przegrali z Radomiakiem.