Zawisza Bydgoszcz się wzmacnia. Ogłoszono kolejny transfer

Nowym piłkarzem Zawiszy został Mateusz Młynarczyk. To 24-letni pomocnik. Ostatnio był zawodnikiem Polonii Bytom, ale w rundzie jesiennej nie zagrał żadnego meczu w II lidze.

Młynarczyk jest wychowankiem Bałtyku Gdynia. Tam zadebiutował w seniorskiej drużynie w III lidze. Stamtąd trafił do Śląska Wrocław. Grał w zespołach juniorów oraz w drużynie rezerw, z którą świętował awanse do III ligi i do II ligi. Potem był epizod w Bytomiu. Teraz trafia do Zawiszy. Obie strony związały się kontraktem do końca sezonu 2024/25.

Młynarczyk zagrał w ostatnim sparingu przeciwko rezerwom Legii Warszawa i zdobył nawet bramkę.

Młynarczyk to czwarty nowy piłkarz niebiesko-czarnych pozyskany w przerwie zimowej. Wcześniej do Zawiszy trafili obrońcy Oleksandr Horvath i Paweł Łydkowski oraz pomocnik Kamil Włodyka.

Czy to koniec wzmocnień? W klubie mówią, że jeśli trafi się jeszcze jakiś ciekawy zawodnik na rynku, to wszystko jest możliwe.