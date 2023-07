Zawisza Bydgoszcz z nowym zawodnikiem i po pierwszym treningu. Mamy zdjęcia

Zawisza Bydgoszcz poprzedni sezon zakończył czwartym miejscem w III lidze i zdobyciem regionalnego Pucharu Polski. Bydgoska drużyna jest w przebudowie i właśnie rozpoczęła przygotowania do kolejnego sezonu.

Ostatnie transferowe informacje to pozyskanie przez Zawiszę 26-letnieo skrzydłowego - Krystiana Sanockiego. Zawodnik związał się z bydgoskim klubem kontraktem do końca czerwca 2024. - Cieszę się, że mogłem dołączyć do drużyny. Zawisza jaki cała Bydgoszcz zasługuje, żeby drużyna grała na poziomie centralnym. Mam ogromną nadzieję, że pomogę drużynie w grze o awans. Nie mogę doczekać się pierwszego meczu i atmosfery na stadionie - powiedział, cytowany przez oficjalny serwis klubu.

Umowę z bydgoskim klubem przedłużył ostatnio 24-letni Adam Paliwoda. Będzie to jego trzeci sezon w Zawiszy. - Jestem bardzo zadowolony z możliwości pozostania w Zawiszy na kolejny sezon. W klubie panuje bardzo dobra atmosfera, która na pewno będzie sprzyjała ciężkiej pracy. Liczę, że to wszystko w końcowym rozrachunku przełoży się na sukcesy zespołowe oraz indywidualne - skomentował dla klubowego serwisu.