Zawisza Bydgoszcz zdobył punkt. Jednak nikt nie jest z tego zadowolony

- Pierwszą połowę przespaliśmy - powiedział Piotr Kołc, trener Zawiszy. - Niby kontrolowaliśmy to co działo się na boisku, ale niewiele z tego wynikało. Strzeliliśmy gola po akcji Fabiana Leonowicza, który wyszedł sam na sam z bramkarzem i nie zmarnował okazji. Krótko przed przerwą straciliśmy kuriozalnego gola po rzucie wolnym. W drugiej połowie mieliśmy dużą przewagę, ale byliśmy nieskuteczni. Trafiliśmy piłką w słupek i w poprzeczkę. Wynik, mimo okazji, niestety się nie zmienił. Jesteśmy mocno niepocieszeni naszą nieskutecznością i prostymi błędami popełnianymi w obronie. Tak jest w kolejnym meczu. Musimy to poprawić jeśli chcemy znowu zacząć wygrywać - dodał.