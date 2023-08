Derby Zawisza Bydgoszcz - Elana Toruń. W rolach głównych bramkarze i kibice [zdjęcia]

Warto zaznaczyć, że Elana w 2023 roku w rozgrywkach ligowych straciła zaledwie jedną bramkę. W Bydgoszczy pokazała swoje atuty w grze obronnej.

- Oczywiście, że nie chcieliśmy grać tak nisko, ale to Zawisza spowodował, że do tego doszło - mówił Rafał Więckowski, trener Elany. - To jeden z głównych kandydatów do awansu, dlatego cenimy ten punkt. Oczywiście żałujemy, że nie udało się sfinalizować okazji, które stworzyliśmy. Generalnie to był dobry mecz w świetnych warunkach i dopingu kibiców - dodał szkoleniowiec.