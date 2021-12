Zawodniczki Lipnowskiego Klubu Kyokushin Karate zdobywają medal za medalem!

Lipnowski Klub Kyokushin Karate może poszczycić się utalentowanymi zawodniczkami. Zuzanna Sądej, Katarzyna Gabrychowicz i Marta Majewska odnoszą sukces za sukcesem. Niedawno w Pucharze Polski Karate Kyokushin Kasia wywalczyła złoty medal, a Zuzia srebrny.

W Lipnowskim Klubie Kyokushin Karate trenują utalentowane dziewczyny, które odnoszą sukcesy na mistrzostwach Polski, Europy i świata. Najbardziej utytułowane w tym sezonie to: Zuzanna Sądej, Katarzyna Gabrychowicz i Marta Majewska.

Zuzanna Sądej została mistrzynią Polski w kumite 60+. Karate traktuje wprawdzie jako hobby, ale takie, bez którego nie wyobraża sobie życia. Chodzi o drugiej klasy LO im. M. Kopernika we Włocławku, a mieszka w Łagiewnikach w gm. Dobrzyń nad Wisłą. W zawodach Pucharu Polski Karate Kyokushin w Bydgoszczy wywalczyła drugie miejsce w kumite.

Wyjaśnijmy, że kumite to walka z realnym przeciwnikiem, a kata to sam pokaz walki. To taki wyreżyserowany spektakl.