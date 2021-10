Zawody w łyżwiarstwie figurowym w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia z Torbydu ds

I Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Północy oraz konkurencje w ramach konkurencje w Halloween Cup 2021 - odbywają się od piątku do niedzieli w Bydgoszczy. Na Torbydzie prezentuje się blisko 190 zawodników z całej Polski. Zawodnicy wyczynowi i amatorzy rywalizują we wszystkich konkurencjach - solistki i soliści oraz pary taneczne. Warto nadmienić, że w wydarzeniu biorą również nasi olimpijczycy - Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriev. Szansa by obejrzeć te efektowne zawody jest jeszcze w niedzielę od 8.00 do 12.00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Organizatorem imprezy jest KS ice'n'roll Bydgoszcz. Zobaczcie, co dzieje się na Torbydzie >>>