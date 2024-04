"Zbudował kościół i wspólnotę". Pogrzeb ks. Henryka Kujaczyńskiego w Grudziądzu

Pogrzeb ks. prałata Henryka Kujaczyńskiego w kościele na Strzemięcinie w Grudziądzu

We wtorek, 23 kwietnia odbyły się główne uroczystości pogrzebowe ks. prałata Henryka Kujaczyńskiego. Spoczął w kościele pw. Maksymiliana Kolbe, którego był budowniczym.

O ks. Kujaczyńskim biskup Śmigiel mówił: - Był wymagający wobec siebie i wobec innych, szczególnie wobec wikariuszy. Miał duże poczucie obowiązku, duże poczucie odpowiedzialności za parafię i tego samego oczekiwał od innych. Ale był dobrym pasterzem. Z jego, z tej parafii pochodzi 12 księży. To piękny znak i wspaniały dar dla Kościoła. Posługa kapłańska była dla niego wielką przygodą, nie ciężarem, nie szukaniem siebie, ale realizacją swojego głębokiego powołania

Ks. Kujaczyński był organizatorem parafii św. Maksymiliana Kolbe, pierwszym jej proboszczem i budowniczym.

Sporo wysiłku musiał włożyć w budowę tej świątyni, tak jak i wy wszyscy, którzy tu jesteście. Całe swoje życie poświęcił dla żywego Kościoła i dla tej świątyni - biskup zwrócił się do zebranych. Wspominał, że ks. Kujaczyński jeździł do Niemiec na zastępstwa, a za przywożone stamtąd najpierw marki, a później euro można było zrealizować sporo pracy przy świątyni.

podczas pogrzebów pożegnano ok. 3 tys. parafian.

Życiorys ks. Henryka Kujaczyńskiego

Ks. Henryk Kujaczyński urodził się 24 lipca 1942 r. w Mgowie dzieciństwo spędził w tej wsi i sąsiednim Bągarcie. Miał dwóch braci. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Wąbrzeźnie. Pracę duszpasterską rozpoczął 29 maja 1966 roku, po święceniach kapłańskich, które przyjął kończąc Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie. Prawie 10 lat był wikariuszem w parafiach w: Chwaszczynie, Kosakowie i Gdyni. Do Grudziądza został skierowany w roku 1976 - początkowo jako wikariusz w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. W 1982 roku dekretem ówczesnego biskupa chełmińskiego mianowany został proboszczem nowo tworzonej parafii św. Maksymiliana na Strzemięcinie.

Ks. prałat Henryk Kujaczyński był twórcą Grudziądzkiego Centrum "Caritas". To on na potrzeby Centrum pozyskał budynek przy ul. Klasztornej w Grudziądzu, nadzorował jego remont, a później uruchomienie kolejnych usług dla potrzebujących. Ks. Kujaczyński dyrektorem Grudziądzkiego Centrum Caritas był do końca września 1999 roku.