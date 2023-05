Zdaniem stowarzyszenia, wniosek Ciechu o wydanie decyzji środowiskowej wraca do inowrocławskiego ratusza

Na początku kwietnia br. spółka Ciech Soda Polska złożyła w Urzędzie Miasta w Inowrocławiu wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. Prezydent Inowrocławia zwrócił jednak uwagę, że miasto jest stroną ponieważ posiada kilka działek w obszarze objętym postępowaniem. W związku z tym wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy o wyłączenie go i jego pracowników z rozpatrywania wniosku i wydania opinii.

SKO 13 kwietnia zdecydowało, że wniosek Ciechu o decyzję środowiskową rozpatrzy burmistrz Pakości.

Tymczasem, jak wynika z informacji, o którą w ramach dostępu do informacji publicznej wystąpiło do SKO Stowarzyszenie NIE dla Spalarni w Inowrocławiu, "kolegium" uchyliło 27 kwietnia swoje wcześniejsze orzeczenie, a sprawa wydania decyzji środowiskowej wraca do inowrocławskiego ratusza.