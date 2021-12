Zderzenie aut pod Włocławkiem. W kraksie brał udział prezydent Włocławka [zdjęcia]

Zderzenie dwóch aut marki Audi w pobliżu miejscowości Pikutkowo na Drodze Krajowej nr 62 na trasie Włocławek - Brześć Kujawski. Jednym z samochodów jechał Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka. Wracał z pracy do domu.Do zdarzenia doszło w czwartek 23 grudnia 2021 roku przed godziną 17.00.Jak tłumaczy prezydent Marek Wojtkowski - był korek i samochód jadący za nim wjechał w prowadzone przez niego audi. Na szczęście nikomu nic się nie stało.Na miejscu policja, straż z OSP Brześć Kujawski i PSP Włocławek. Co ciekawe, był to pierwszy wyjazd ich nowego wozu strażackiego.

OSP Brześć Kujawski / PC