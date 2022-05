Ze Wzgórza Wilhelma rozciągają się piękne widoki. Teraz można się wybrać też nad ranem, by podziwiać ptaki. Zobaczcie zdjęcia!

- Z tego miejsca roztaczają się piękne widoki.

Widać 30,40 km w cztery strony świata - miejscowości, miasta, wsie, osady, które zostały opracowane również historycznie przez Marka Sassa. Opracował historię tej okolicy, która rozciąga się pięknymi widokami. Na Wzgórzu postawiliśmy tablice widokowe z nazwami miejscowości i kodami QR. Korzystając z kodów, można dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy.

- Dlaczego Wzgórze nowi imię cesarza Wilhelma?

Cesarz pruski w tamtych czasach otrzymał ziemie. To właśnie wzgórze należało do darowanych ziem. Stąd ta nazwa. Później, na początku XX w. bywał tu także i tworzył Leon Wyczółkowski. Całą inspirację artystyczną piękna przyrody i wielkich drzew czerpał właśnie z tego miejsca. Jesteśmy na Szlaku Wyczółkowskiego - nie tylko ten punkt, ale i cała wieś tematyczna - wioska Adamkowo. Jesteśmy najmniejszą wsią tematyczną w Polsce. Mamy tu zaledwie 14 domów i 35 osób, historycznie, w XIII wieku wieś miała tyle samo domów i osób.

- Reklamujecie się, że są tu tysiące ptaków.

Jesteśmy położeni w dwóch krainach geograficznych. jedną ptasią nogą jesteśmy na Pojezierzu Krajeńskim, a drugą w Borach Tucholskich. W związku z tym przyciągamy ptaki z Borów - leśne, i te z Pojezierza Krajeńskiego, czyli przydomowe, polne. Krajna ma żyzne gleby, to rolnicza kraina. Mamy też ptactwo wodne i parkowe. Aleje parkowe kiedyś prowadziło do dworów. Cała nasza gmina - gmina Kęsowo jest na żurawiowych włościach. Mamy w herbie żurawia, stąd te duże ptaki. Mamy jednak też małe ptaszki jak zimorodki. Przylatują do naszej wsi do stawów na łowy, bo żywią się rybami. To od zimorodka zaczęła się cała historia naszej Ptasiej Wioski. Zobaczyliśmy pstrokatego ptaszka - byliśmy pewni, że uciekła komuś jakaś papużka. Okazało się, że to żywy zimorodek. Natomiast z naszego najwyższego punktu, skąd roztaczają się widoki na pozostałości lasów i nowe nasadzenia, spotkać można czarną i rudę kanię.