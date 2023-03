Kujawsko-Pomorskie. Takie wzgórza są najwyższe i najbardziej atrakcyjne w regionie [zdjęcia]

To niepozorne zalesione wypiętrzenie nad stacją kolejową Bydgoszcz Łęgnowo i starym portem drzewnym w rozlewisku Brdy to Wzgórze Bolesława Krzywoustego (69 m n.p.m. i 38 m nad stacją). Nazwa nawiązuje do historii z roku 1112 opisanej w kronice Galla Anonima, gdy książę kazał swym wojskom przeprawić się przez bród na Brdzie i zaatakować gród pomorski Wyszogród (dziś w granicach bydgoskiego Fordonu)

Marek Weckwerth