Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole gościł niecodziennych gości – alpaki z WIMEDu w Skępem Małgorzata Chojnicka

W piątek do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole zawitały alpaki z WIMED Ośrodka Rehabilitacji im. Jana Pawła II w Skępem. Dzieci były wprost oczarowane tymi pięknymi i niezwykle łagodnymi zwierzętami. Niejedno po powrocie do domu na pewno oświadczyło rodzicom, że chce mieć własną alpakę. Alpaki przywędrowały do nas z Ameryki Południowej, gdzie żyją w dalekich Andach. W Polsce hoduje się je głównie dla wełny i jako zwierzęta do terapii. Są zwierzętami bardzo delikatnymi i trzeba się o nie umiejętnie troszczyć.