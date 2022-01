Zgonów przybywa na potęgę. „To nie wojna światowa, ale jakby wojna biologiczna”

Nasz piątkowy (z 14 stycznia) tekst o pandemii zgonów w dobie koronawirusa wywołał komentarze wśród czytelników. Publikujemy niektóre Państwa opinie.

Przypomnijmy, w piątek na www.pomorska.pl pisaliśmy o wyjątkowo dużej liczbie zgonów na przełomie roku. Doszło do tego, że nawet w chłodniach, w których przechowuje się ciała zmarłych do dnia pogrzebu, brakuje miejsc. Oto niektóre komentarze internautów po artykule. Stefania: - Pandemia to przez ośrodki zdrowia, które nie leczą ludzi. Stąd wysoka liczba zgonów.

Grażyna: - Coraz więcej zaczyna chorować ludzi zaszczepionych, a to daje do myślenia.

Aneta: - No przecież nie ma koronawirusa i nie trzeba się szczepić. I nikt nie choruje i leży w szpitalu na intensywnej terapii. No to jak to się dzieje? Dziwne.

Naród niepokorny

Władysław: - To wszystko wina naszego kochanego narodu, który jest niepokorny i nie przestrzega zasad współżycia ludzkiego. Jeśli to się nie zmieni, to tak będzie i będą odchodzić ludzie niewinni. Narodzie, przebudź się.

Natalia: - Wychodzi brak lekarzy na NFZ za składki, które płacimy i co chwila je podnoszą. Ludzie umierają, owszem, ale z braku pomocy np. kardiologów, braku możliwości dostania się do lekarza ze swoimi innymi chorobami przewlekłymi. Nie każdego stać, żeby chodzić prywatnie, gdzie, o dziwo, idzie się dostać od ręki.

Gość: - Raczej chodzi o brak fachowej pomocy na czas, a nie o wirusa. Wirus zabija, jak człowiek nie otrzyma pomocy, jak powinien i jak białe kitle szukają czegoś usilnie.

Za szczepieniami i przeciw

Bożena: - Do tego doprowadził rząd PiSu, nie wprowadzając przymusowych szczepień. Mają tych wszystkich zmarłych na swoich sumieniach.

Jolanta: - Przestańcie. Ludzie zawsze umierali i umierać będą.

Marcin: - W innych krajach 80-90% zaszczepionych i ludzie nadal umierają (...). Dużo ludzi umiera, bo nie ma dostępu do leczenia, a zapewne sporo ludzi umarło też po szczepieniach. Jeden plus dla Pis-u, że nie wprowadzili przymusowych szczepień. Niecały rok temu ludzie na ulicy biegali i krzyczeli „ moje ciało, moja sprawa”, a teraz co? Już „nie moje ciało, nie moja sprawa”? Żyjemy w wolnym kraju i powinniśmy mieć prawo wyboru, a nie być przymuszani.

Arleta: - Gdy nie było szczepionki, ludzi mniej umierało.

Krzysztof: - Tak naprawdę to dopiero się zacznie ,,ruch w tym interesie”. Osoby z nieleczonymi chorobami już wkrótce zaczną umierać. Pseudopandemia spowodowała paraliż państwowej służby zdrowia, która i tak już ledwie zipała.

Dostęp do lekarzy

Patrycja: - No tak, nie ma już innych chorób, ludzie umierają wyłącznie na koronę. A może by tak ułatwić ludziom dostęp do lekarza i traktować ich z poszanowaniem i empatią?

Agata: - Zapłacisz za wizytę i masz poszanowanko.

Sylwia: - W moim mieście też w roku 2021 była rekordowa liczba zgonów. Jedna rzecz mnie martwi, bo to nie koronka pozbawiła ich życia. Przestańcie siać panikę, ludzie żyją w ciągłym strachu.

Simon: - Ludzie umierają przede wszystkim dlatego, że odebrano im możliwość leczenia się. Stracili prace i źródła dochodu, żyją w ciągłym stresie. Oto prawdziwy powód. A to, że procedury zostały tak zmienione, że choćbyś „złamał kolano”, to w karcie zgonu masz wpisany Covid, celowo gratyfikując szpitale i lekarzy z mnożnikiem 2,3,4,5 razy, to potem wychodzą cuda (...). „Tsunami covidowych zakażeń i zgonów” to nasz piątkowy (z 14 stycznia 2022) artykuł, który zrodził dyskusję na ten temat. Gazeta Pomorska

Liczby rzeczywiste

Iwona: - Prawda, od nadmiarowych zgonów jest więcej pochówków 500-800, ale gdyby rozłożyć to na cały kraj, to kropla w morzu, więc bez straszenia ludzi.

Anna: - Statystyka nie kłamie. 200 tys. zgonów więcej w porównaniu z poprzednimi latami to nie jest kropla w morzu.

Iwona: - W Polsce jest około 15,5 tys. czynnych cmentarzy. To nawet, jak zgonów by było 15 tys. dziennie, to wypada po jednym na cmentarz. Może w bardzo dużych miastach jest trochę tłok, ale nie wszędzie. Tu chodzi o coś innego niż problem z pochówkami. Dziękujemy wszystkim Państwu za wypowiedzi.

