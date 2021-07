Zgonów więcej niż urodzeń. W Inowrocławiu mamy deficyt demograficzny

W ciągu pierwszego półrocza w wydziale spraw społecznych ratusza zarejestrowano 646 zgonów, aż o 152 więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Do tak dużego wzrostu śmiertelności niewątpliwie przyczyniła się epidemia koronawirusa. Chorzy umierali nie tylko na COViD-19. Wpływ na zwiększoną liczbę zgonów miał też utrudniony dostęp do poradni specjalistycznych i lekarzy rodzinnych - dominowały teleporady, przez telefon zamawiano też recepty. Doszło też do wstrzymania przyjęć pacjentów na planowane leczenie szpitalne, m.in. na oddziałach neurologicznym i udarowym oraz kardiologicznym i intensywnego nadzoru kardiologicznego.

Niekorzystne tendencje demograficzne w Inowrocławiu

O skali wzrostu zgonów naszych mieszkańców świadczą jeszcze inne dane statystyczne, uwzględniające pełne lata. W 1998 r., 2002 r. i 2015 r. zakończyło swoje życie odpowiednio 697, 699 i 745 osób. Wówczas jednak miasto liczyło więcej mieszkańców niż w ostatnich dwóch latach, m.in. w 1998 zarejestrowano ponad 79,5 tysięcy. Według GUS, w latach 2002-2020 populacja zmniejszyła się o 8 proc. - do 71 674. Liczba stałych mieszkańców kurczy się dlatego, że od lat mamy ujemny przyrost naturalny.