Zima przyszła, ale tylko na kilka dni. Prognoza dla Kujawsko-Pomorskiego

Zgodnie z zapowiedziami meteorologów, weekend 6-7 stycznia okazał się prawdziwie zimowy w całej Polsce. Mróz jest również w Kujawsko-Pomorskim. W niedzielę 7 stycznia temperatura wynosi miejscami minus 8, minus 9 st. C, ale już w nocy ma spaść nawet do minus 15.

Nadchodzi odwilż w Kujawsko-Pomorskiem

W poniedziałek 8 stycznia zimowa aura będzie się utrzymywała, a na termometrach wskaźnik pokaże nawet minus 8 st. C (w nocy z poniedziałku na wtorek nawet minut 14). Wtorek, zgodnie z przewidywaniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ma być również mroźny, ale temperatura nieco się podniesie, by w okolicach południa 9 stycznia osiągnąć minus 1, minus 2 st. C.

Niskiej temperaturze jednak, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie towarzyszą (przynajmniej w województwie kujawsko-pomorskim) obfite opady śniegu. Jeśli ma padać, to - o ile wierzyć meteorologom - tylko nocami. Za to już od środy do regionu zawita odwilż. Również od połowy tygodnia, wiatr, który obecnie osiąga umiarkowane prędkości w porywach do 20 km na godzinę, ma jeszcze osłabnąć.