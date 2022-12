Zimowe mandaty drogowe. Takie kary grożą za nieodśnieżenie auta, czy chodnika Kamila Pochowska

Nieodśnieżone auto, chodnik, brudne reflektory. Za te i inne zaniedbania grozi nam wysoki mandat. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, na co teraz trzeba uważać!Szczegóły na kolejnych slajdach >>> Archiwum PPG Zobacz galerię (10 zdjęć)

Sezon na "zimowe mandaty" rozpoczął się na dobre. Za co można stracić nawet 3 tysiące złotych? Nieodśnieżenie auta, czy chodnika może nas słono kosztować. Sprawdź w naszej galerii, za co grożą mandaty zimą. To powinien zobaczyć każdy kierowca i nie tylko!