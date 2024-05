Zlecenie śmierci wysłane mailem

Śledztwo zostało zakończone, jak się dowiadujemy, pod koniec 2023 roku. Koronnym dowodem w postępowaniu jest mail, którego bydgoszczanin wysłał do mężczyzny z województwa łódzkiego, od którego w przeszłości miał kupić działkę marihuany. Przelana kwota miała być zapłatą za wykonanie zlecenia - pozbawienie życia byłej partnerki mężczyzny. W korespondencji znalazły się dokładne instrukcje, między innymi co do tego, jak ciało ma być ukryte. I zapewnienie o zaufaniu do adresata: "Jesteś profesjonalistą". Kobieta miała zostać najpierw uprowadzona.