Złodziej na osiedlu Leśnym w Bydgoszczy. 31-latek ukradł laptopa, ale ostatecznie usłyszał aż 8 zarzutów

Policjanci ze Śródmieścia w Bydgoszczy dostali zgłoszenie o kradzieży laptopa. Doszło do niej w poniedziałek, 24 maja, na osiedlu Leśnym.

- Następnego dnia zostali powiadomieni o kradzieży z włamaniem do garażu na tym samym osiedlu - informuje podkom. Lidia Kowalska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Skradziono elektronarzędzia i narzędzia, wędki, dokumenty oraz kluczyki od znajdującego się tam Citroena C5, a także mienie znajdujące się wewnątrz pojazdu. To nawigacja samochodowa, telefon komórkowy, dokumenty i kluczyki od auta, bezprzewodowy terminal płatniczy i inne przedmioty.

Łączna wartość skradzionego mienia wynosi 7 tysięcy złotych. Policjanci wpadli na trop sprawcy - 31-letniego mieszkańca osiedla Leśnego. We wtorek (25 maja) zatrzymali go. Przeprowadzili przeszukania zajmowanego przez niego mieszkania i piwnicy. W tej drugiej znaleźli skradzione z garażu przedmioty, ale jeszcze 10 gramów amfetaminy należące do zatrzymanego.