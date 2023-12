Złodzieje podali się za pracowników przychodni i okradli seniorkę w jej mieszkaniu w Inowrocławiu

Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu prowadzi postępowanie w sprawie kradzieży na Osiedlu Zdrojowym. We wtorek 12 grudnia do mieszkania starszej kobiety zapukało dwóch mężczyzn. Podając się za pracowników przychodni, weszli do środka i ukradli pieniądze oraz biżuterię.

Policjanci apelują, by uważać na domokrążców.

- W okresie przedświątecznym mogą próbować „swoich sił” i pojawiać się w mieszkaniach. Osoby, które reprezentują faktycznie instytucje celem na przykład kontroli instalacji gazowej, elektrycznej, wodociągowej, muszą się okazać legitymacją. W przypadku ich planowanych wizyt, dowiemy się o nich z ogłoszeń umieszczonych w gablotach informacyjnych na klatkach. Wiarygodność pracowników można sprawdzić dzwoniąc do danej instytucji, firmy i pytając czy wysyłała swoich pracowników do twojego mieszkania – zaznacza asp. szt. Izabella Drobniecka. oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Inowrocławiu.

Należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania gdy u progu drzwi pojawiają się osoby, przedstawiające różne oferty i produkty. Mogą to być oszuści lub złodzieje.

Policja radzi, by nie wpuszczać do mieszkania osób, których nie znamy, szczególnie gdy jesteśmy sami w domu. Nie należy wierzyć w super oferty. Jeśli mamy podejrzenia co do osób, które krążą po klatkach bloków i usilnie chcą wchodzić do środka, należy powiadomić natychmiast policję.