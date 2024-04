Zmarł ks. Henryk Kujaczyński, były proboszcz parafii na Strzemięcinie i dyrektor Caritas w Grudziądzu

O śmierci ks. Kujaczyńskiego poinformował Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza

To dla naszego miasta ogromna strata. Odeszła osoba, która złotymi zgłoskami zapisała się na kartach naszej lokalnej historii - napisał Maciej Glamowski na swoim facebookowym profilu.

Pracę duszpasterską ks. Henryk Kujaczyński rozpoczął dokładnie 29 maja 1966 roku, po święceniach kapłańskich, które przyjął kończąc Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie. Prawie 10 lat był wikariuszem w parafiach w: Chwaszczynie, Kosakowie i Gdyni. Do Grudziądza został skierowany w roku 1976 - początkowo jako wikariusz w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. W 1982 roku dekretem ówczesnego biskupa chełmińskiego mianowany został proboszczem nowo tworzonej parafii św. Maksymiliana na Strzemięcinie. Od roku 1998 był prałatem, a od 2001 roku dziekanem Dekanatu Grudziądz II.

Ks. Henryk Kujaczyński posługę na Strzemięcinie w Grudziądzu...

... rozpoczął 22 marca 1982, kiedy to został powołany przez biskupa Mariana Przykuckiego na pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła na osiedlu powstającym w Grudziądzu .

Ks. prałat Henryk Kujaczyński był twórcą Grudziądzkiego Centrum "Caritas". To on na potrzeby Centrum pozyskał budynek przy ul. Klasztornej w Grudziądzu, nadzorował jego remont, a później uruchomienie kolejnych usług dla potrzebujących. Ks. Kujaczyński dyrektorem Grudziądzkiego Centrum Caritas był do końca września 1999 roku.