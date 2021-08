Zmarł Ryszard Jarzembowski - były senator, wicemarszałek Senatu RP i przewodniczący rady miasta we Włocławku

W wieku 76 lat zmarł Ryszard Jarzembowski - włocławski dziennikarz, działacz lewicy, senator pięciu kadencji.

Ryszard Jarzembowski urodził się 24 grudnia 1945 w Wedlu w Niemczech. Ukończył technikum łączności w Warszawie. W 1978 r. ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1976-1984 był redaktorem naczelnym czasopisma zakładowego „Alchemik” wydawanego we Włocławku. W 1984 r. został rzecznikiem prasowym wojewody włocławskiego.

W latach 1966-1990 był członkiem PZPR, następnie SdRP i od 1999 r. - Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W latach 1994-1995 był przewodniczącym Rady Miejskiej we Włocławku, a od stycznia 1995 r. do października 1997 r. - zastępcą kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Był też wieloletnim działaczem sportowym, członkiem władz klubu Kujawiak Włocławek i Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Zainicjował działalność Stowarzyszenia Urodzonych w Niewoli Niemieckiej.

Z ramienia SLD był senatorem II, III, IV i V kadencji (1993-2005), a w latach 2001-2005 - wicemarszałkiem Senatu V kadencji.