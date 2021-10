Zmiana czasu na zimowy 2021 - kiedy przestawiamy zegarki? Sprawdź, kiedy zmieniamy czas z letniego na zimowy

Kiedy zmiana czasu na zimowy 2021?

W październiku przestawiamy zegarki do tyłu, więc śpimy o godzinę dłużej. Zawsze następuje to w nocy z soboty na niedzielę w ostatni weekend października.

Po co zmieniamy czas?

Czy zmiana czasu ma sens?

Co do tego, czy zmiana czasu jest w ogóle potrzeba zgodni są w większości lekarze. Okazuje się bowiem, że przesunięcie godziny do przodu lub do tyłu wpływa znacząco na nasze zdrowie. - Nasz organizm jest naprawdę precyzyjnym mechanizmem, jest regulowany w oparciu o rytm dobowy, do którego przyzwyczaja się w ciągu roku. Gdy nasz zegar zostanie sztucznie przestawiony, zaczyna się kłopot - wyjaśnia doktor Paweł Wróblewski. - Szczególnie w pierwszym tygodniu po przestawieniu zegarków powinniśmy bardzo mocno uważać na nasze zdrowie. Odporność spadnie. Będzie też zapewne kłopot z zasypianiem - dodaje lekarz.