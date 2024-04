Zmiana pogody w Kujawsko-Pomorskiem. Idzie duże ochłodzenie, możliwe przymrozki i opady krupy śnieżnej

W poniedziałek, przy zachodnim wietrze, temperatura powietrza wzrośnie na Kujawach i Pomorzu tylko do 13 stopni, we wtorek (przy północno - zachodnim) do 10, w środę (przy północnym) do 8. Czwartek i piątek przyniesie dwustopniowe ocieplenie, ale w sobotę i niedzielę słupek rtęci w termometrach wskaże ok. 9 kresek powyżej zera.

- W tym tygodniu nie doświadczymy już ciepłej wiosny, ponieważ z północy napływać będzie bardzo chłodne powietrze polarnomorskie, a okresami pochodzenia arktycznego. Oznacza to zimne nocy, niektóre z lokalnymi przymrozkami, zarówno przy gruncie jak i wyżej, lokalnie poniżej minus 2 stopni - wyjaśnia zmiany w pogodzie toruński synoptyk Rafał Maszewski.

Do tego lokalnie z rozbudowanych chmur kłębiastych pojawiać się będą przelotne opady deszczu, krupy śnieżnej lub drobnego gradu (nie wykluczone, że zagrzmi). Wiatr będzie w umiarkowanym stopniu obniżał temperaturę odczuwalną. Warunki biometeorologiczne ulegną pogorszeniu.