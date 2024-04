Pogoda w Kujawsko-Pomorskiem. Ładna aura do soboty, a co dalej? Oto prognozy Marek Weckwerth

Wiosna rozkwitła nam z całą siłą i będzie nas rozpieszczać jeszcze do soboty. Później przyjdą zimne dni, ale na majówkę jest szansa na naprawdę ładą i ciepłą aurę - może znajdziemy się w zasięgu wyżu azorskiego Marek Weckwerth

Aż do końca kwietnia możemy zapomnieć o tak ciepłej aurze (do 26 stopni) jaka towarzyszyła nam w ostatni weekend. Co prawda na razie nie będzie źle – w sobotę do 20 stopni – ale w przyszłym tygodniu i jeszcze później zrobi się naprawdę zimno...