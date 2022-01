Zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Także w Kujawsko-Pomorskiem

Czytelnik: - Mam w domu dwa telewizory - jeden starego typu (wiem, że będę musiał dokupić dekoder) i drugi nowszy, który podobno będzie po zmianach odbierał sygnał naziemnej telewizji cyfrowej. Czy ten nowszy odbiornik sam "złapie" sygnał? Czy w razie czego, gdybym nie umiał sobie z tym poradzić, mogę liczyć na bezpłatną pomoc? Do kogo mógłbym się ewentualnie zwrócić?

Krzysztof Frydrych, dyrektor Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Bydgoszczy wyjaśnia: - Kwestia dostrojenia odbiornika telewizyjnego jest różna w zależności od jego producenta i posiadanego oprogramowania.

Wyjaśnia, że część odbiorników, po przełączeniu na nowy standard nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, może wyświetlić tylko komunikat o braku sygnału, inne mogą wyświetlić komunikat o dostępnych nowych usługach i konieczności ponownego przeskanowania dostępnych kanałów, jeszcze inne automatycznie zaktualizują odbierane kanały:- Najlepszym wyjściem jest jednak, po dniu przejścia na nowy system nadawania, co dla województwa kujawsko-pomorskiego nastąpi 25 kwietnia 2022 r. lub przy otrzymaniu komunikatu na telewizorze o braku sygnału, uruchomienie automatycznego wyszukiwania dostępnego w menu odbiornika telewizyjnego. Wszystko po to, by mieć pewność o zaprogramowaniu wszystkich aktualnie dostępnych usług.