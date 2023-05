Zmiany w dopłatach dla rolników nie tylko do zbóż. Znamy stawki. Tyle mogą otrzymać gospodarze w Kujawsko-Pomorskiem

Rada Ministrów przyjęła dwa rozporządzenia wprowadzające zmiany w uruchomionych programach pomocy dla rolników. Wyjaśniamy, na czym one polegają.

– Podjęliśmy decyzję o zwiększeniu wysokości wsparcia do sprzedaży zbóż we wszystkich formach – poinformował Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi. - Będzie ono udzielane do pierwszych 300 hektarów. Wyjaśnił, że jeśli rolnik ma 350 ha, to uzyska dopłaty do 300 ha.

Rolnicy mają wątpliwości

Ale gospodarze mają więcej wątpliwości. - Złożyłem wniosek w naborze, który miał potrwać do końca maja i teraz nie wiem, czy powinienem złożyć nowy wniosek? - pyta rolnik z Kujaw. Jolanta Sobecka, dyr. Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do 30 czerwca (przedłużenie z 31 maja) rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie do sprzedanej od 1.12.2022 r. do 14.04.2023 r. pszenicy, kukurydzy oraz gryki. Podwyższone zostały stawki pomocy. W przypadku pszenicy w Kujawsko-Pomorskiem (stawki w województwach są zróżnicowane) do 1100 zł na 1 ha przy ilości 5,5 ton/ ha (było 495 zł/ ha); w przypadku kukurydzy wsparcie zostało zwiększone do 1400 zł/ ha przy ilości 7 ton / ha (było 630 zł / ha). Z kolei do upraw gryki rolnicy otrzymają 700 zł/ha (1,6 ton / ha).

- Nowe stawki dotyczą całego naboru więc rolnicy, którzy złożyli już wnioski otrzymają zwiększone płatności - wyjaśnia dyr. Sobecka. Podkreśla, że zmiany w naborze nastąpią po uzyskaniu pozytywnej notyfikacji z Komisji Europejskiej.

Nabory wniosków do lipca

Poza tym do 31 lipca rolnicy będą mogli wnioskować o pomoc do sprzedanej od 15.04.2023 r. do 30.06.2023 r. (przedłużenie z 15 czerwca) pszenicy oraz gryki. ARiMR podaje stawki pomocy: do powierzchni upraw pszenicy sprzedanej od 15.04.2023 r. do 14.05.2023 r. to 2200 zł/ ha oraz 3025 zł/ha gdy pszenicę sprzedano od 15.05.2023 r. do 30.06.2023 r. (w obydwu przypadkach to 5,5 ton / ha); do upraw gryki sprzedanej od 15.04.2023 r. do 30.06.2023 r. to 700 zł / ha (1,6 ton / ha). Rozpoczęcie naboru - po uzyskaniu pozytywnej notyfikacji z KE.

Zaś od 1 czerwca do 14 lipca (przedłużenie z 30 czerwca) będzie trwał nabór wniosków dla rolników, którzy sprzedali od 1.12.2022 r. do 30.06.2023 r. (zmiana terminu sprzedaży „od” z 15.04.2023 r. na 1.12.2022 r. oraz przedłużenie z 15 czerwca na 30.06.2023 r.) żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku oraz od 15.04.2023 r. do 30.06.2023 r. kukurydzy (w przypadku kukurydzy wydłużenie terminu sprzedaży z 15.06.2023 r. na 30.06.2023 r.).

W Kujawsko-Pomorskiem do powierzchni upraw jęczmienia i pszenżyta obowiązująca stawka pomocy wynosi 900 zł na 1 ha (4,5 tony / ha), do rzepaku i rzepiku - 1400 zł na 1 ha (3,5 t/ ha); do żyta, owsa, mieszanki zbożowej - 700 zł/ 1 ha (3,5 t/ha); do kukurydzy - 1400 zł na 1 ha (7 t/ha). ARiMR podkreśla, że w ramach wszystkich wymienionych naborów rolnik może uzyskać max. łączną pomoc do 300 ha wszystkich swoich upraw z 2022.

Wsparcie za transport do portów

Do 31 sierpnia będzie można ubiegać się także o wsparcie do zbóż i rzepaku przewiezionych do portów nadbałtyckich od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. W przypadku transportu z województwa kujawsko-pomorskiego to 150 zł/tonę.

Nabór rozpocznie się - po uzyskaniu pozytywnej notyfikacji z KE. Więcej na: www.gov.pl/web/arimr - KLIKNIJ TUTAJ

iPolitycznie - Jeśli KE nas nie posłucha, będziemy żądać rekompensat