Zmiany w Pakiecie Mobilności. Do bazy będzie można wrócić bez naczep i przyczep

Jak mówi Paweł Łazarewicz , radca prawny w TC Kancelarii Prawnej, wprowadzenie go w życie naraziłoby przewoźników na straty związane z koniecznością wykonywania dodatkowych, narzuconych z góry i często pustych kursów: – Koszty takich działań mają również wymiar ekologiczny, związany ze zwiększeniem skali emisji CO2. A przecież jej obniżenie, a docelowo eliminacja, w sektorze transportu jest jednym z priorytetów pakietu Fit for 55.

Konieczność stawiania się pojazdu w kraju siedziby firmy co 8 tygodni zgodnie z pierwotnym założeniem miała dotyczyć pojazdów lub zespołów pojazdów wykorzystywanych do międzynarodowego transportu towarów na rzecz osób trzecich. Wymóg ten miał także obejmować przyczepy i naczepy dostępne dla przewoźników drogowych zgodnie z art. 5 lit. e) i g) rozporządzenia (WE) nr. 1071/2009 i jako takie są zarejestrowane lub wprowadzone do obrotu i dopuszczone do użytku zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego, w którym spółka ma siedzibę.