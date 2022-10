Kujawsko-Pomorskie. W regionie mnożą się wnioski o dodatek węglowy. Gminy mają już z tym problem

- Te wnioski spływają, ale jest ich więcej niż adresów i jest to ogromny problem – mówi Ryszard Borowski, wójt gminy Koneck w powiecie aleksandrowskim, przewodniczący Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. - Pierwsza ustawa o dodatku węglowym z sierpnia nie była tak restrykcyjna, ale jej nowelizacja z 20 września przeciwnie. Do tej drugiej dołączono instrukcję dla samorządów jak rozpatrywać wnioski. Teraz musimy weryfikować złożone i napływające ciągle wnioski. Bywa tak, że pod jednym adresem mieszka 5 osób. Jak to liczyć, jeśli na przykład w jednym domu, w dwóch mieszkaniach z jednym wejściem zamieszkują rodzice i ich będą już w związku małżeńskim dziecko? Nie są to proste sprawy.