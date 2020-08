Zmiany w Split Payment 2020. 3 dni, zamiast 25, na zwrot środków z rachunku VAT

Przypomnijmy, Split Payment podzielił konto firmowe na rachunek główny i rachunek VAT. W przypadku otrzymania przelewu wykonanego tą metodą kwota netto trafia na rachunek główny, a kwota VAT automatycznie jest księgowana na rachunku VAT. Przedsiębiorca nie może dowolnie zarządzać zgromadzonymi na nim środkami, nie ma możliwości ich wypłacić. Jedyna opcja ich wykorzystania to wykonywanie kolejnych przelewów split payment oraz opłacanie podatków i składek na ZUS.

Split Payment, czyli mechanizm podzielonej płatności za faktury, obowiązuje w niektórych branżach od 1 listopada 2019 r. Spotykał się on z krytyką przedsiębiorców, którzy wskazywali na niego jako na jedną z najgorszych zmian w prawie wprowadzonych w ub.r., m.in. z powodu zamrażania środków zgromadzonych na rachunku VAT. Teraz w Sejmie pojawił się projekt ustawy, który zobliguje Urzędy Skarbowe do wydawania postanowienia o uwolnieniu środków zgromadzonych na tym rachunku w ciągu trzech dni zamiast dotychczasowych 25. Zdaniem ekspertów inFakt taka zmiana pomoże wielu przedsiębiorcom.

Jeśli przedsiębiorca chciałby uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT, musi napisać wniosek do właściwego dla niego Urzędu Skarbowego i poprosić o ich zwrot. Czas na rozpatrzenie takiego pisma wynosi obecnie 25 dni. W Sejmie pojawił się jednak nowy projekt ustawy, według którego Urząd Skarbowy byłby zobowiązany do wydania postanowienia w ciągu 3 dni (druk 327 – art. 4 pkt 3). Dzięki temu w przypadku, kiedy przedsiębiorca nie potrzebuje tych pieniędzy do uregulowania należności podatkowych, ani nie musi opłacać nowych faktur od kontrahentów, środki na koncie VAT mogłyby szybciej trafić na wskazany przez niego rachunek. W ocenie ekspertów z firmy inFakt planowana zmiana pomoże przedsiębiorcom także w przypadku trudności finansowych wynikających z pandemii.