Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy. Mieszkańcy wskazują absurdy

Drogowcy malują pasy na ulicach Sportowej, Chopina. Miejsca SPP powstały też, m.in. na ulicy Dolina - tam kierowcy są niezadowoleni, bo będą musieli mijać się z tirami dojeżdżającymi do CH Ronda. Kontrapasy rowerowe powstają na Pomorskiej i Mazowieckiej.

- To jakiś absurd. To, co drogowcy zrobili na ulicy Dolina, woła o pomstę do nieba - napisał na FB jeden z Czytelników. - Ulica wąska, a jeszcze pas do parkowania w płatnej strefie zaznaczyli. No teraz, to ja już nie wiem, jak się będziemy tu mijać z tymi tirami dojeżdżającymi i wyjedżającymi z CH Rondo. Ktoś w ogóle pomyślał o konsekwencjach? Dolina to jedna z ulic, na których w ostatnim czasie pojawiły się oznaczenia poziome. Ma to związek ze zmianami w strefie płatnego parkowania w Bydgoszczy. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, znika część miejsc postojowych na chodnikach. - Wprowadzamy kontrapasy rowerowe a część ulic przekształcamy w drogi jednokierunkowe - informuje Tomasz Okoński, rzecznik ZDMiKP w Bydgoszczy. - W trakcie prac przy malowaniu oznakowania poziomego, wprowadzamy tymczasowe zakazy parkowania.

Pasy dla rowerzystów

Informacje dla mieszkańców są zamieszczone na tablicach wzdłuż konkretnych ulic oraz na kartkach umieszczonych również za wycieraczkami parkujących aut. Kierowcy którzy nie dostosują się do zakazów parkowania, muszą liczyć się z mandatami a ich pojazdy zostaną odholowane. W tym tygodniu prace trwają na Okolu, ale i np. na ulicach Sportowej, Chopina. Z kolei na Pomorskiej, na odcinku od skrzyżowania ze Śniadeckich i Świętojańskiej i na Mazowieckiej powstają kontrapasy rowerowe.

- Jak dla mnie, szczególnie, jeśli chodzi o ulicę Mazowiecką, ten czerwony pas dla rowerzystów wprowadza pewien zamęt - mówi pan Zdzisław, jeden z mieszkańców Bydgoszczy. - Kierowcy muszą nagle zmieniać kierunek jazdy, by nie wjechać na kontrapas. Szczerze mówiąc, nie jestem przekonany, czy jest to konieczne.

Kontrapas rowerowy to pas ruchu dla rowerów w kierunku przeciwnym do ruchu innych pojazdów na drogach jednokierunkowych. Rozwiązanie stosuje się w miejscach, gdzie dopuszczalna prędkość mieści się w granicy od 30 do 50 km/h. W Bydgoszczy obecnie można zobaczyć go na ulicach Wiatrakowej i Bełzy. Kontrapas w strefie płatnego parkowana zastał zaplanowany dla ulicy Hetmańskiej, Sobieskiego i Świętojańskiej na odcinku między Tadeusza Kościuszki do Pomorskiej. Z kolei jednokierunkowymi ma stać się 17 bydgoskich ulic. To, między innymi: Zamoyskiego, Czartoryskiego (Focha - Św. Trójcy), Karłowicza, Pestalozziego, Kurpińskiego, Wawrzyniaka, Poniatowskiego, Kilińskiego (od Chodkiewicza do Cichej), Kościuszki (od Pomorskiej do Kaszubskiej), Sowińskiego (od Hetmańskiej do Bocianowa), Bocianowo (od Sowińskiego do Pomorskiej), Kaszubska (od Hetmańskiej do Bocianowa), Racławicka, Zduny, Siemiradzkiego, Długosza i Jackowskiego. - Większość zmian jest w porządku, i tak się tam jeździ w jedną stronę, szczególnie na Okolu, ale Zamojskiego, czy Bocianowo to już nie rozumiem - na redakcyjnym fanpage'u w internecie napisał Czytelnik Szymon. Z kolei internauta imieniem Kamil ocenia: Totalna kompromitacja, widać mieszkańcy są wrogami włodarzy.

Natomiast użytkownik FB, Mirosław komentuje wprost: "Nie zmiany, tylko potężne utrudnienia w życiu codziennym".

Pomysł na parkowanie poza strefą?

Wielu kierowców nie jest zadowolonych ze zmian, bo tam, gdzie do tej pory stawiali swoje samochody, miejsca będą płatne. Już w ubiegłym roku pojawiła się propozycja, by powiększyć liczbę miejsc do parkowania kosztem, np. nieużywanych przestrzeni przeznaczonych do tej pory dla taksówek. - Pomysł, by z części miejsc postojowych dla taksówek utworzyć miejsca parkingowe, jest w moim odczuci chybiony - odpowiedział

Tomasz Okoński. - Może i faktycznie wiele osób korzysta z aplikacji zamawiając taksówkę, ale i w tym przypadku ich kierowcy muszą przecież mieć miejsca, w których będą czekali na zamówienie kursu. - Poza tym - pyta Tomasz Okoński - trzeba się zastanowić, ile miejsc postojowych taksówek można by zamienić w miejsca parkingowe? Po jednym? Przecież te postoje są właśnie zdolne pomieścić ze trzy, cztery auta. Taki pomysł w mieście w ogóle na razie nie jest brany pod uwagę.

