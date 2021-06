Zmiany! W tucholskim szpitalu nie ma już oddziału covidowego

Dyrekcja szpitala spodziewała się, że zapadnie decyzja o zamknięciu oddziału covidowego, podobnie jak to się dzieje w innych powiatowych szpitalach. Stało się to 29 maja, w minioną sobotę.

Zakaźna izba przyjęć w Tucholi nadal będzie

- W przyszłym tygodniu szpital wróci do normalnej pracy - mówi prezes. - Chociaż nie do końca, bo izba przyjęć zakaźna nadal będzie. Chorzy pacjenci w pierwszej kolejności trafiają do nas. Mają robione badanie i w zależności od wyniku trafiają albo na oddziały niezakaźne, albo zostają transportowani do oddziałów covidowych.

Wynik testu antygenowego jest znany w niespełna pół godziny. Takie testy przeprowadza się w każdym szpitalu.