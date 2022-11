Znów można złożyć wniosek o paszport. Łatwiej teraz wyrobić dokument

14 listopada br. zgodnie z planem wznowione zostało przyjmowanie wniosków paszportowych oraz odbiór dokumentów. Przerwa w wydawaniu dokumentów była związana z wdrożeniem nowego systemu ich wydawania oraz z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących paszportów.

- Rejestr Dokumentów Paszportowych jest obecnie w fazie testów. Dzięki niemu proces uzyskania paszportu jest znacznie łatwiejszy. Nie trzeba już składać wersji papierowej wniosku - wyjaśnia Tomasz Wiśniewski, rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego.

Zatem jak obecnie wygląda ubieganie się o paszport?

Otóż urzędnik w rejestrze wygeneruje wniosek. My musimy go tylko podpisać na urządzeniu, które służy do pobierania odręcznego podpisu.