Znów pojedziemy pociągiem na trasie Inowrocław - Kruszwica - Strzelno - Mogilno? MON planuje remont linii kolejowej 231

Jak poinformował popularny portal Rynek Kolejowy, Ministerstwo Obrony Narodowej plany remontu linii kolejowe nr 231. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ramach Planu Pozamilitarnych Przedsięwzięć Obronnych RP na lata 2021-2025. To zaskakująca wiadomość, bowiem linia łącząca Inowrocław - Rąbinek jest przejezdna i eksploatowana jedynie na odcinku Inowrocław - Kruszwica, zaś w dalszej części - jeśli nie liczyć kilku obiektów inżynieryjnych - fizycznie nie istnieje. Kilka lat temu PKP przeznaczyły fragment Strzelno - Mogilno do rozbiórki. Planowane przez resort obrony zadanie ma się rozpocząć w 2023 r. Bliższe szczegóły na razie nie są znane.

MON planuje odbudowę linii kolejowej nr 231 Inowrocław - Kruszwica - Strzelno - Mogilno

Gdyby plany te urzeczywistniono, pojawiłaby się szansa na przywrócenie ruchu pociągów osobowych i towarowych na wspomnianej trasie. "Resort zapewnia, że wojsko podobnie jak w przypadku zrealizowanych już inwestycji nie zastrzeże sobie prawa wyłączności w dostępnie do przewidzianych do modernizacji tras. Siły zbrojne dopuszczają więc możliwość prowadzenia tam ruchu pasażerskiego czy cywilnego towarowego, a dostęp do infrastruktury będzie możliwy na zasadach ogólnych" - informuje Rynek Kolejowy,