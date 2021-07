Inowrocław-Moglino. Powiaty chcą przejąć dawną linię kolejową i zrobić tam trasę rowerową Mogilno-Kruszwica. Zdjęcia

- Rozpoczynamy współpracę, która będzie miała korzyści dla naszych samorządów i mieszkańców. Cieszę się z tej inicjatywy, bo przyczyni się ona niewątpliwie do rozwoju turystycznego i kulturalnego naszych regionów oraz ich promocji – mówi Starosta Wiesława Pawłowska.

Warto przypomnieć, że przewozy pasażerskie na linii nr 231 zostały zawieszone w latach 90. XX wieku z powodu znikomego popytu na usługi oraz pogarszającego się stanu infrastruktury. Obecnie na odcinku Mogilno - Kruszwica stan infrastruktury kolejowej jest niedostateczny do przywrócenia na nim ruchu pasażerskiego. Linia jest niezelektryfikowana, jednotorowa oraz nieprzejezdna, a jej postępująca dewastacja nie służy krajobrazowi regionu.

W liście intencyjnym samorządowców czytamy: „Wspólne przejęcie linii nr 231 pozwoliłoby połączyć trzy gminy w Powiecie Mogileńskim oraz gminę Kruszwica w Powiecie Inowrocławskim. Pozytywna wola samorządów pozwoli stworzyć w przyszłości ścieżkę pieszo-rowerową o długości ok. 43 km. Przyczyni się to do udostępnienia cennych obszarów przyrodniczych i kulturowych oraz promocji regionu. Korzyści płynące z integracji środowisk samorządowych na rzecz rozwoju regionu, gdzie dąży się do jak najlepszego wykorzystania wspólnego potencjału jest niewątpliwie istotnym przedsięwzięciem, dlatego deklarujemy nasz czynny udział w tym procesie oraz w późniejszej wspólnej budowie ścieżek pieszo-rowerowych. Głęboko wierzymy, że głos samorządów lokalnych zostanie uwzględniony, a wsparcie i uproszczenie procesu nieodpłatnego przejęcia nieczynnej infrastruktury kolejowej umożliwi realizację tego przedsięwzięcia”.