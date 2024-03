Znów tłumy dzieci na zajęciach u Moniki Pyrek. „Chcielibyśmy taki wf mieć częściej”

Wiosenna odsłona „KINDER Joy of moving Alternatywnych lekcji WF” minęła już półmetek. – Za nami już łącznie siedem dni wypełnionych aktywnością w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Grudziądzu, a teraz też w Chojnicach. To jeszcze nie koniec, bo po krótkiej przerwie świątecznej w kwietniu wracamy na naszą trasę, by spotkać się z uczniami w Polkowicach na Dolnym Śląsku i Kaźmierzu w powiecie szamotulskim w Wielkopolsce – mówi Monika Pyrek, pomysłodawczyni akcji.

W trakcie zajęć z cyklu „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” uczniowie korzystają z nowoczesnych urządzeń, które mają ich zaciekawić i zachęcić do aktywności. W Chojnicach, co podkreślał jeden z uczniów piątej klasy, największą popularnością cieszyły się stacje, na których można było trenować narciarstwo, piłkę nożną oraz ćwiczyć refleks. – Zabawa była świetna – mówił Maciek.