Znów wiele rekordów życiowych na zawodach u Moniki Pyrek

To czwarta odsłona cyklu Monika Pyrek Tour w tym sezonie – wcześniej tyczkarze rywalizowali Szczecinie, Łodzi i Gdańsku, a piąte, już ostatnie zawody w tym sezonie, zaplanowane są na czwartek w Bydgoszczy.

– Nie można nie zwrócić uwagi na Letycję Sokół, która trenuje w klubie Olimpia Poznań, więc startowała u siebie. Letycja, która rywalizuje w najmłodszej grupie wiekowej, w każdym kolejnym tegorocznym starcie w Monika Pyrek Tour skacze coraz wyżej. Z kolei w kategorii open wysokie skakanie zapewnili zawodnicy ze Szczecina Zofia Gaborska i Bartosz Marciniewicz, bo Zosia uzyskała wynik 4,15 m, a Bartosz metr wyżej – dodaje była czołowa polska lekkoatletka.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli – Letycja Sokół i Tymoteusz Woś (do lat 10), Marianna Grześkowiak i Krzysztof Klepacki (do lat 12), Patrycja Perzyńska i Michał Kozioł (do lat 14), Patrycja Tomaszewicz i Maksymilian Kania (do lat 16), Laura Tyszko i Piotr Wołoszyn (do lat 18) oraz Zofia Gaborska i Bartosz Marciniewicz w kategorii open.