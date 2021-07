Znowu wygrały! Sensacyjny medal dla Torunia w Tokio coraz bliżej

Rywalizacja olimpijska w klasie 470 rozpoczęła się w środę 28 lipca. Polki od początku żeglują wspaniale. Jolanta Ogar i Agnieszka Skrzypulec wygrały dwa pierwsze wyścigi, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Kolejnego dnia mijały linię mety na 5. i 2. miejscu.

Piątek miał dla naszych żeglarek dwa oblicza. Wyścig numer 5 wyraźnie im nie wyszedł, podejmowały złe decyzje i ostatecznie zajęły 13. miejsce. Ten wynik jednak - jako najsłabszy w serii - nie liczy się do klasyfikacji generalnej. A że był to wypadek przy pracy, to pokazał kolejny wyścig. Ogar i Skrzypulec znowu okazały się bezkonkurencyjne, a tym razem słabszym moment miały jedne z najgroźniejszych rywalek Lecointre - Retornaz (Francja), które zajęły 12. miejsce.