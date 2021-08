Jolanta Ogar-Hill zaczynała od siatkówki, a teraz zdobyła medal dla Polski i Torunia w Tokio. "Miałam tydzień, aby zmienić swoje życie"

- Światowa czołówka w klasie 470 jest bardzo wyrównana. Osiem, może dziesięć załóg aspiruje do medali. Nie ma zdecydowanego lidera, dziewczyny zmieniają się na podium praktycznie w każdych regatach. Na igrzyskach będzie ciężko, potrzebna będzie świetne przygotowanie i maksymalna koncentracja. Załoga, która popełni najmniej błędów, będzie walczyć o medal mówiła nam Ogar przed wyjazdem do Tokio - mówiła nam Ogar przed wyjazdem do Tokio.

I polska załoga popełniła tych błędów niewiele. Z dziesięciu wyścigów wygrały trzy, co było najlepszym wynikiem w stawce. Od początku w walce o medale liczyły się tylko trzy załogi, oprócz naszej jeszcze Hannah Mills i Eilidh McIntyre (Wielka Brytania) oraz Camille Lecointre i Aloise Retornaz (Francja). Ogar i Skrzypulec miały jednak chwile słabości na finiszu regat. We wtorek straciły prowadzenie, gdy dwukrotnie zajmowały 15. miejsce i spadły w klasyfikacji medalowej na 3. lokatę.