"Żona kilka godzin biegała po mieście, by skserować dokumenty do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu"

Zadzwonił do nas Czytelnik: - Jestem zbulwersowany tym, jak zostaliśmy z żoną potraktowani w Urzędzie Skarbowym w Inowrocławiu. Żona miała umówioną wizytę. Chcieliśmy zgłosić zakup działki i zapłacić podatek z tego tytułu. Pracownica urzędu kazała żonie zrobić ksero dokumentów do sprawy. Powiedziała, że w urzędzie jest punkt ksero i możemy z niego skorzystać. Jak się okazało, był nieczynny. Żona wróciła z tą informacją do pracownicy, ale ta była nieugięta. Kazała żonie gdzie indziej zrobić ksero. Żona ma chorą nogę, ale nalatała się po całym Rąbinie, by znaleźć punkt ksero. Bezskutecznie. W końcu wsiedliśmy w samochód i w innej części Inowrocławia znaleźliśmy ksero. Żona dowiozła dokumenty do skarbówki. Więcej paliwa spaliłem niż wyniosła opłata za skserowanie pięciu kartek. Jak można tak przeganiać petentów? Jak wspomniałem, żona się umawiała telefonicznie na wizytę. Czy podczas tej rozmowy pracownik nie mógł wspomnieć, że żona ma przygotować ksero dokumentów. Nie byłoby tylu nerwów. Czy urzędu nie stać, by petentowi skserować kilka dokumentów? Dodam jeszcze, że w sprawie nie chodziło o 20 zł, ale o 2000 zł, bo tyle wyniósł nas podatek o zakupu działki - denerwuje się Czytelnik.