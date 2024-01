Żona z mężem mieszkają w Bydgoszczy, a troje dzieci z babcią w Poznaniu. Dlaczego rodzina się rozdzieliła?

- Wkrótce wyjechałam do pracy w Holandii, bo tu zarobki są wyższe. Byłam zatrudniona w pieczarkarni. Prawie 3 lata tam spędziłam. W czasie mojej nieobecności dziećmi opiekowała się babcia, czyli moja mama, a nie mąż. On dużo pracował, zresztą nadal dużo pracuje, miał jeszcze swoje malutkie mieszkanie. Dzieci zamieszkały więc tymczasowo u babci. Najstarsze miało wtedy 10 lat, najmłodsze 6.

Rodzina pochodzi z Poznania. - Prawie całe życie tam mieszkaliśmy - mówi pani Karina. Kobieta rozwiodła się z ojcem swojej trójki dzieci, gdy były małe. Później poznała innego mężczyznę. - Jak zaczęliśmy się spotykać, zajmowałam z dziećmi mieszkanie socjalne w Poznaniu, to była kawalerka, przyznana nam przez gminę. Ciasno nam było we czwórkę, a jeszcze bardziej by się zrobiło, gdyby mój nowy partner się wprowadził.

Utrata mieszkania

Żona z mężem nie chcieli jednak tracić prawa do mieszkania socjalnego. - Tak by się stało, gdybyśmy zgłosili w urzędzie miasta, że przez blisko 3 lata nikt tam nie przebywa - dodaje pani Karina. - Uzgodniłam więc z mężem, że w czasie mojego pobytu zagranicą, nasz wspólny znajomy będzie pomieszkiwał w kawalerce. Lepiej, żeby ktoś tam był i pilnował mieszkania, nawet z doskoku, niż żeby stało puste. Wciąż byłam głównym najemcą, ale nie powiadomiliśmy urzędników ani o moim wyjeździe, ani o nielegalnym lokatorze. Warunek był taki, że ten znajomy będzie robił opłaty z własnych pieniędzy. Przekonywał, że płaci regularnie. Wierzyliśmy na słowo.

Przeprowadzka do Bydgoszczy

Ona sama niedawno miała wypadek, spadając ze schodów. Psychicznie doszła do siebie, ale pełnej fizycznej sprawności nie odzyskała. Jest na rencie, wynoszącej 1500 złotych. - Lekarz zakazał mi podejmować pracę fizyczną - podkreśla kobieta. - Jedyne, co mogłabym robić, to zarabiać online. Takiej oferty właśnie szukam. Przyjechałam za mężem do Bydgoszczy. Dzieci nadal mieszkają u babci. Ja natomiast nie miałam gdzie się podziać. Mama wprawdzie posiada 4-pokojowe mieszkanie w bloku, ale mieszka ona, moja trójka dzieci, jeszcze moja siostra z mężem i ich dwojgiem dzieci.