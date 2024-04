ZOOleszcz GKM Grudziądz po porażce. Kibice nie kryją złości, ciężkie noce Tarasenki

Michał: - Trochę bije ignorancją i minimalizmem. Jeżeli przy stanie 32:34 ostatnie cztery bieg przegrywamy 6:18 i ktoś uważa, że nie ma problemu, bo jest to mistrz Polski i skoro przegrywa każdy, to my też możemy...

- Jak bardzo przypomina mi to wszystkie poprzednie sezony w PGE Ekstralidze... - komentował Jakub. - Obym się mylił i coś drgnie w tej ekipie i w tym klubie, bo były wielkie oczekiwania, a już na początek zimny prysznic. I żeby było jasne, przegrana z takim rywalem zawsze trzeba wkalkulować w terminarz, ale styl... kiedyś, gdzieś już to oglądałem.

W fatalnym nastroju po meczu był Wadim Tarasenko. - Już treningi nie szły po mojej myśli, nie czułem że znalazłem odpowiednie silniki i trochę nerwowo do tego podchodziłem. Miałem dwie ciężkie noce przed meczem - przyznał żużlowiec. - Na razie jestem daleko w polu z ustawieniami. Trenowaliśmy tutaj, mnóstwo silników przerobiłem i nic konkretnego nie znalazłem. Będziemy dalej szukać na treningach i oby szybko się udało, bo na razie to nie wygląda fajnie. Trzeba znaleźć jakąś alternatywę na start, bo przegrywamy wyjścia spod taśmy, a w Grudziądzu, jak się zostaje z tyłu na starcie, to potem trudno to odrobić.

W niedzielę ZOOlszcz GKM jedzie na mecz do Zielonej Góry. - Falubaz po powrocie do PGE Ekstraligi jest bardzo zmotywowany, ale mam nadzieję, ze pokażemy tam, że jesteśmy lepszą drużyna - dodał Robert Kościecha.