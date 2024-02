Zooleszcz GKM Grudziądz skończył sezon na dużym minusie. "Zbliżamy się do ściany"

Jak informuje portal WP Sportowe Fakty, w sezon 2023 w Grudziądzu sezon zakończył się jeszcze większą stratą, wynoszącą aż 4,5 mln złotych.

Do tej kwestii odniósł się prezes GKM Marcin Murawski. - Stało się tak, mimo iż w 2023 roku osiągnęliśmy rekordowo wysokie wpływy od sponsorów oraz ze sprzedaży biletów na mecze. W kolejnym roku trudno będzie to przebić, a więc można powiedzieć, że powoli zbliżamy się do ściany - powiedział na łamach sportowefakty.wp.pl. - W naszym przypadku w ostatnich latach mówimy o dramatycznym wzroście wydatków na wynagrodzenia dla zawodników. Co roku rosną i nic nie wskazuje, by ta tendencja miała się wkrótce skończyć. Poza tym bardzo mocno inwestujemy w szkółkę [...].

Murawski podkreślał, że sprawa może dotyczyć też innych klubów, a o problemie mówił na spotkaniach PGE Ekstraligi. - Jednak na razie nic w tej sprawie się nie wydarzyło. Przynajmniej dwa zespoły są w bardzo dobrej sytuacji i one raczej będą blokowały ewentualne zmiany - dodał na łamach sportowefakty.wp.pl