Zostań Liderem społecznej odpowiedzialności biznesu. Wcale nie trzeba być wielką firmą. Czekamy tylko do 30 kwietnia!

Już po raz drugi uczelnia jest naszym partnerem merytorycznym w tej kategorii. W ubiegłym roku zwycięzcą okazała się mała firma BluSoft, która uzyskała najwyższą punktację zarówno z badania ankietowego, jak i w głosowaniu kapituły konkursu. Co zdecydowało, że to właśnie ona dostała najwięcej punktów w badaniu?

Doceniliśmy skalę podejmowanych działań społecznych, uwzględniając wielkość firmy i jej potencjalne możliwości. W efekcie, nie tylko nominalna wielkość wydatkowanych środków nam imponowała, ale ich udział w budżecie ocenianego podmiotu, a przede wszystkim zakres przedmiotowy realizowanych działań. Z tego względu nagrodziliśmy firmę mniejszą, ale proporcjonalnie do swoich możliwości efektywniejszą oraz zaangażowaną w rozwiązywanie problemów społecznych.

Co nastręczało firmom najwięcej kłopotów przy wypełnianiu ankiety, odpowiedzi na jakie pytania nie były wystarczająco wyczerpujące lub błędne?

Pewną trudność wywoływało odróżnienie działalności na rzecz społeczności lokalnej od zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych. Warto zauważyć, że choć aktywność w najbliższym otoczeniu firmy może być uznana za działanie na rzecz społeczności lokalnej, to w rankingu zależy nam na docenieniu wrażliwości na konkretne problemy społeczne. Sama zresztą umiejętność rozróżnienia tych dwóch kwestii świadczyć może o wysokich standardach rozumienia CSR w przedsiębiorstwie. I tak przykładem działalności na rzecz społeczności lokalnej będzie m.in. współorganizowanie/finansowanie koncertu, festynu, dni osiedla, budowy infrastruktury rekreacyjno-rozrywkowej czy turnieju sportowego.

Z kolei przykładem rozwiązywania problemów społecznych będzie finansowanie/ współorganizowanie / prowadzenie działań edukacyjnych dla grup wykluczonych, świetlicy środowiskowej, pomocy najuboższym, zależnym, wsparcie dla szkół, fundacji, wspólnot osiedlowych, ale także rozwiązywanie problemów ekologicznych itd.