Żużlowe prognozy ludzi futbolu. Typuje Adam Lyczmański, ekspert sędziowski Canal+ Sport

- Na mistrza Polski typuję Batard Wrocław, który nie ma słabych ogniw. Ma pięciu silnych seniorów. Przychylam się do zdania Tomka Golloba, że mogą nie przegrać żadnego meczu. W finale będzie też Motor Lublin. Typowanie trzeciej drużyny to loteria. Przekornie powiem, że stawiam na Wilki Krosno. Apator i GKM powinny się uplasować na piątym, szóstym miejscu. Co do Polonii, to wydaje mi się, że ma słabszy skład niż Falubaz Zielona Góra. Czy on wystarczy, by być w finale? Powalczymy o niego z Orłem Łódź. Jeśli chodzi o indywidualne mistrzostwo świata, to pojawi się ktoś nowy, kogo się nie spodziewamy i ożywi cały cykl, który stał się ostatnio nudny. Jak choćby kiedyś Gary Havelock - typuje ekspert Canal+.