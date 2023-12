Zwierzęta w podróży mają mieć w Unii Europejskiej lepiej. Także te, które jadą do ubojni

Przerwy w podróży na okresy odpoczynku, karmienia i pojenia

Zmiany mają dotyczyć także transportu w ekstremalnych temperaturach. W sytuacji gdy temperatura przekroczy 30 stopni C proponowane jest ograniczenie transportu wyłącznie do pory nocnej. Z kolei, gdy słupek rtęci spadnie poniżej 0 stopni C, pojazdy trzeba będzie przykryć i kontrolować cyrkulację powietrza w pomieszczeniu dla zwierząt, by podczas podróży chronić je przed narażeniem na działanie chłodu, wiatru. Ponadto jeżeli temperatura spadnie poniżej minus 5 stopni C, czas podróży nie powinien przekroczyć 9 godzin.

Coraz dłuższa droga do ubojni

- Nikt z nas nie chce, by zwierzęta cierpiały, ale obawiam się, że realizacja tych pomysłów doprowadzi przede wszystkim do zwiększenia kosztów w produkcji zwierzęcej i przerzucenia ich na barki rolników - twierdzi Ryszard Kierzek, który jest nie tylko prezesem KPIR, ale i producentem trzody chlewnej.

Prezes Kierzek zwrócił też uwagę, że rocznie do Polski z Danii wjeżdża ok. 5 mln warchlaków oraz sporo cieląt m.in. z Litwy, Łotwy czy Estonii. - Dopóki nie odbuduje się np. krajowej produkcji prosiąt, trzeba bardzo ostrożnie wprowadzać zmiany w przepisach, które mogą podnieść koszty produkcji zwierzęcej – dodał prezes Kierzek.

Transport w dobrych warunkach, bo nie pieniądze są najważniejsze

- Byleby z rozsądkiem – podkreśla Leszek Olszewski, rolnik z miejscowości Białowieżyn (pow. lipnowski), który jest producentem mleka. On zawsze dbał o zwierzęta hodowlane i stara się, by nawet te, które muszą pojechać do ubojni, odbyły ostatnią podróż w godziwych warunkach. - I nie pieniądze są w takim przypadku najważniejsze – dodaje gospodarz. - Na szczęście przybywa firm, które przewożą zwierzęta autami wyposażonymi np. w automatyczną wentylację, poidła z wodą. Warto na to zwracać uwagę.

Podczas grudniowego posiedzenia zwrócono także uwagę na to, że do Unii Europejskiej wjeżdżają żywe zwierzęta, których transport nie spełnia nawet obecnych minimalnych unijnych standardów dotyczących dobrostanu zwierząt. A to szkodzi nie tylko zwierzętom, ale i zasadom zdrowej konkurencji.