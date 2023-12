Jemy coraz mniej polskich owoców. „Niepokojąco spada spożycie jabłek”

- Wynika to przede wszystkim ze zmiany stylu życia, w tym nawyków żywieniowych i przeświadczenia, że ziemniaki tuczą. Na spadek spożycia ziemniaków nieprzetworzonych wpływ ma także brak efektywnych działań promocyjnych pokazujących w sposób prawdziwy ich zalety żywieniowe – twierdzi KOWR.

Strategia promocji dla branży owoców i warzyw na 2024 rok wskazuje spadek spożycia warzyw, grzybów i ich przetworów w Polsce. - W 2020 roku było to 54,96 kg wobec 55,20 kg w 2019 roku i 57,84 kg w 2015 roku. Spadek dotyczy przede wszystkim warzyw i grzybów świeżych oraz chłodzonych. Niewielka tendencja wzrostowa dotyczy spożycia warzyw mrożonych, przetworów warzywnych oraz soków warzywnych i warzywno-owocowych – informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

- Ale spada spożycie owoców naszej strefy klimatycznej. Rośnie konsumpcja bananów, owoców cytrusowych i z grupy „pozostałe”, wśród których są owoce spoza naszej strefy klimatycznej. Tendencje wzrostową wykazuje konsumpcja owoców przetworzonych (mrożonych, soków itp.) – podaje KOWR.

Jednak wzrost spożycia owoców to ciągle za mało. - Dzienna konsumpcja owoców i warzyw wynosi w Polsce zaledwie ok. 280 gramów na mieszkańca, przy średniej europejskiej wynoszącej 685 gramów na mieszkańca – informuje KOWR. - Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) sugerują, że spożycie warzyw i owoców powinno oscylować między 400 a 800 gramów na osobę dziennie.