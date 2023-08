Zwolnienie z PCC. Ceny mieszkań zmienia się od 1 września - wydasz nawet kilkanaście tys. zł mniej

Michał Cieślar ostrzega, że może będzie dochodzić do nadużyć na rynku, gdy zacznie obowiązywać zwolnienie z uregulowania podatku od czynności cywilnoprawnych. Podaje przykład. - Kupujący mieszkanie, dostarczając komplet dokumentów do notariusza, poinformuje go, że nabywana nieruchomość będzie stanowiła jego pierwszą własność. Zrobi tak, aby uniknąć płacenia wspomnianego podatku. Notariusz nie ma możliwości sprawdzić, czy klient mówi prawdę. Tego kupującego zweryfikuje natomiast urząd skarbowy. Gdy urzędnicy dopatrzą się, że nabywca deklarował zakup pierwszego mieszkania, a w rzeczywistości posiadał już inne, to wyciągną konsekwencje. Będzie i tak musiał zapłacić zaległy podatek, a pewnie jeszcze otrzyma karę za podanie fałszywych informacji.