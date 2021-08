Zwrot akcyzy za paliwo 2021 - do kiedy wnioski? Rolniku, to ostatnia chwila na uzyskanie dopłaty OPRAC.: Agata Wodzień

O zwrot podatku akcyzowego można wnioskować 2 razy w roku pixabay.com/ABeijeman

Wnioski o dopłaty do paliwa rolniczego można składać już tylko do wtorku. To druga z możliwych w ciągu roku okazji do ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który rolnicy wykorzystują w swojej pracy. Z jakiego okresu mogą pochodzić faktury?