100 lat polskiej szkoły w Łochowie. Uczył w niej m. in. dziadek Radosława Sikorskiego

- Przekraczając próg szkoły nieświadomie wkroczyli państwo do wehikułu czasu. Przeniesiemy się do przeszłości, a kto wie, może też do przyszłości – informowano gości spieszących na uroczystość.

I tak było, bo pierwsze co rzucało się w oczy po wejściu do budynku to klasowe zdjęcie z roku 1936 zajmujące całą ścianę korytarza. Wśród swoich uczniów - Kazimierz Paszkiewicz, dziadek Radosława Sikorskiego, który pracował w SP w Łochowie od 1929 r. Był ostatnim kierownikiem szkoły przed wybuchem II wojny światowej i pierwszym po jej zakończeniu.

Ubrani w stroje z epoki Małgorzata Gummer i Damian Dorn prowadzili przybyszów do szkolnej kawiarenki, gdzie posłuchać można było standardów jazzowych w wykonaniu młodzieży. Z okazji 100-lecia wydana został karta pocztowa. Każdy mógł po nią sięgnąć i podstemplować specjalną pieczęcią, albo też przy pomocy pióra ze stalówką zrobić wpis w księdze pamiątkowej.